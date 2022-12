Waarom supporteren Belgische Marokkanen zo fanatiek voor hun nationale ploeg? “Het is hot om Marokkaan te zijn!”

Of ze nu van de eerste, tweede of derde generatie zijn, of ze al in Marokko zijn geweest of niet: Belgische Marokkanen zijn stapelgek op hun nationale ploeg, die voor het eerst in de geschiedenis de kwartfinale van een WK heeft gehaald. Waarom zijn ze zo fanatiek? We vroegen het aan columnist Mohamed Ouaamari (31), voetbalcoach Karim Bachar (46) en antropologe Nadia Fadil (44, KU Leuven). “Marokko is ‘hot’ en het is momenteel ‘hot’ om Marokkaan te zijn.”