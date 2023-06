Waarom supermarkten ons tegenwoordig met de strafste promoties om de oren slaan

INTERVIEW. Noël Slangen na vlijmscher­pe Open Vld-co­lumn: “CD&V en Groen zitten ook in de zombie­stoet”

“Open Vld is een zombiepartij.” In zijn recentste gastcolumn voor HLN haalt Noël Slangen zo hard uit naar de liberalen dat het nog steeds nazindert. Was die uithaal er niet over? Wilde hij Open Vld de vernieling in schrijven? En hoe kijkt hij naar de verkiezingen van 2024? “Ik had bijna exact hetzelfde kunnen schrijven over CD&V of Groen.”