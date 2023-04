Waarom studenten maar beter kunnen wennen aan samenvallende verkiezingen in examenperiode: “Regeling is er net voor comfort van de kiezer”

Achter­stand asieldos­siers stijgt fors: 25.000 mensen wachten op besluit

De achterstand bij het Commissariaat-Generaal voor de Vluchtelingen en de Staatlozen (CGVS), dat beoordeelt of asielzoekers recht hebben op een verblijf in ons land, is in maart opnieuw fors gestegen. Dat schrijft De Tijd zaterdag. In het totaal wachten 21.237 dossiers, goed voor 25.012 mensen, nog op een beslissing. Daarmee ligt dit cijfer hoger dan tijdens de asielcrisis in 2016.