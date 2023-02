Antwerps bedrijf Loop verkocht vorig jaar 2 miljoen oordopjes: slechts 1 procent van omzet in ons land

Loop Earplugs verkopen als zoete broodjes. Het bedrijf uit Antwerpen bracht vorig jaar in totaal 2 miljoen oordopjes aan de man. Het succesverhaal van oprichters Maarten Bodewes en Dimitri O is bovendien internationaal: slechts 1 procent van de omzet van hun bedrijf wordt in Belgie geboekt. En niet onbelangrijk voor een start-up in deze tijden: Loop is winstgevend.

