Waarom stijgen de coronacijfers plots zo snel? En wanneer zal het aantal besmettingen eindelijk weer dalen? Experten leggen uit

Massaal sluiten van klassen en scholen was te voorkomen met speeksel­tes­ten: "Maar nu is het te laat om deze winter te redden"

Door het stijgend aantal besmettingen zijn nu al 23 Vlaamse scholen helemaal dicht, een veelvoud aan klassen is in quarantaine gestuurd. Dit hadden we kunnen voorkomen, zegt professor Herman Goossens. “Door basisschoolkinderen wekelijks preventief op corona te testen, slaagt Zwitserland erin besmette kinderen tijdig uit de klas halen. Zo krijgt het virus geen vrij spel onder de niet gevaccineerde kinderen.” In de zomer van 2020 stelde hij al voor om de verspreiding van het virus op scholen in te perken met spuugtesten. Dat werd toen als onhaalbaar beschouwd. “Maar nu is het te laat om deze winter te redden.”

15:26