Waarom sommige duivenmelkers hun duiven fluoroos of knalblauw verven

Pascal Bodengien, voorzitter van de Koninklijke Belgische Duivenbond (KBDB), heeft zelf al een jonge duif verloren aan roofvogels. “Onze duivenhokken zijn echt een driesterrenrestaurant voor de roofvogels”, zo vertelt hij in VTM NIEUWS. “Het is een drama voor onze sport. De laatste jaren is de populatie van de roofvogels volgens ons sterk gestegen. We zoeken naar oplossingen, maar vinden er geen.”