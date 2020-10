Waarom rood scherm op corona-app niet noodzakelijk betekent dat je gevaar hebt gelopen

Wie de corona-app gebruikt, heeft het misschien ook al meegemaakt: het gevreesde moment dat het scherm rood kleurt en je de melding krijgt dat je in contact bent geweest met iemand die positief heeft getest voor het coronavirus. Toch hoeft de schrik je niet meteen om het hart te slaan. Als je je mooi aan de regels hebt gehouden, is er misschien niets aan de hand.

Het overkwam een lezer uit het Gentse. Maandag had hij last van een droge hoest en kreeg hij van zijn huisarts het advies om in quarantaine te gaan en zich te laten testen. Dat gebeurde dinsdag, in een testcentrum in de buurt. Op woensdag kwam het bericht dat de test negatief was en hij dus niet besmet was met het virus. Groot was dan ook zijn verbazing toen het scherm van zijn corona-app donderdag rood kleurde en hij las dat hij twee risicocontacten had gehad. Het laatste dateerde van dinsdag.

“Ik zat toen in afzondering en kwam alleen buiten om naar het testcentrum te gaan. Daar werden de veiligheidsmaatregelen gevolgd. De wachtrij stond buiten en er werd afstand gehouden”, klinkt het.

De app van de man adviseerde hem om in quarantaine te gaan en zich zo snel mogelijk te laten testen. Maar dat is misschien niet nodig, zo klinkt het bij professor Bart Preneel van de KU Leuven, de architect van de app. “Je moet de app gebruiken in combinatie met gezond verstand”, vertelt hij. “De man kan bij het wachten voor de test of het afnemen ervan een kwartier op minder dan anderhalve meter geweest zijn van iemand die een positieve test heeft afgelegd. Het enige wat de app doet is dat vertellen. Als de man verstandig en voorzichtig geweest is en een mondmasker gedragen heeft, kan hij de melding van de app gewoon negeren. Een aantal zaken kan de app gewoonweg niet registreren, zoals zien wie er allemaal een mondmasker aan heeft.”

Veilige omgeving

In principe kan je volgens Preneel de app tijdelijk uitzetten als je in een veilige omgeving bent, zoals een testcentrum. Maar ook als je alleen thuis bent. “Zeker wie in een omgeving woont met heel dunne vloeren of muren kan dan het beste doen, anders zal je de hele tijd meldingen krijgen”, aldus de prof.

“Denk bijvoorbeeld aan de studenten die in Leuven op kot zitten in het Begijnhof”, gaat hij verder. “Dat zijn huisjes met hele dunne vloeren uit de vijftiende eeuw. Daar kan iemand ook een verwittiging krijgen van iemand die ziek is op een andere verdieping. Als je weet dat je niet buiten bent geweest, is er echter niets aan de hand. De app is een hulpmiddel. Hij verwittigt mensen. Hij geeft geen diagnose.”

De app geeft wel altijd een indicatie van het moment van de blootstelling. “Het criterium is een afstand van minder dan een anderhalve meter voor een duur van minstens vijftien minuten”, aldus Preneel. “Na drie risicocontacten van telkens vijf minuten over een periode van drie dagen kan je echter ook een melding krijgen. De melding gaat namelijk enkele dagen terug, ze zegt hoevéél risicocontacten je precies hebt gehad en van welke dag het recentste risicocontact dateert.”

Wie een rood scherm krijgt en weet dat hij geen risico heeft gelopen, hoeft niets te doen. De melding zal na een tijdje ook gewoon weer verdwijnen op de app. “Je wordt beter een keer te veel dan te weinig verwittigd”, aldus nog professor Preneel.

