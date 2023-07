Waarom Open Vld en CD&V stiekem helemaal niet tegen het verbod op nachtvluchten zijn

7 pertinente vragen aan Carl Devos over de fiscale hervorming: “De enige winnaar is de an­ti-politiek”

De federale regering is er niet in geslaagd om een deal te maken over de fiscale hervorming. Het is de zoveelste smet op het blazoen van premier Alexander De Croo (Open Vld), die had beloofd dat er voor de Nationale Feestdag een akkoord zou komen. Maar treft MR wel als enige schuld? Zijn er ook winnaars in deze mislukte deal? En zal Vivaldi nog wel andere knopen kunnen doorhakken voor de verkiezingen? Politicoloog Carl Devos (UGent) beantwoordt 7 pertinente vragen.