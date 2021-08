Waarom ook de Vlaamse sterren verliefd zijn op Durbuy: “Zet hier cipressen en je waant je in Toscane”

J’aime Durbuy’. In vijf afleveringen is dit het verhaal van de vele Vlamingen die hun hart verloren aan Durbuy, het kleinste stadje aan de Ourthe dat half juli nog overstroomde. Nu alles daar is opgeruimd en de restaurantjes en hotels weer open zijn, ging reporter STEVEN SWINNEN kijken wie erin de slipstream van ‘Monsieur Koek’ is gevolgd en wie er al veel langer was. Vandaag deel 3: de Vlaamse sterren in Durbuy.