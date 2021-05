Waarom onze Belgische fietskledij hot is in Azië: “Wielrennen is daar een elitesport. Ze willen er goed uit zien en geven graag geld uit”

Dat we dankzij corona massaal op de koersfiets zijn gesprongen, is geen nieuws meer. Liefst van al nog doen we dat tegenwoordig ook in een hippe outfit. Vlaamse fietskledij doet het niet alleen in ons land goed. In Azië gaan Japanse, Singaporese en Indonesische wielertoeristen overstag voor shirts van Belgische makelij. “40 procent van onze spullen vertrekken naar het buitenland.”