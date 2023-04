Waarom moet Colruyt Dreamland van de hand doen? En wie is de ‘nieuwe speelgoedkoning van België’ die de keten overneemt?

Oud-Kamervoor­zit­ter Char­les-Ferdinand Nothomb overleden op 86-jarige leeftijd

De voormalige Waalse politicus Charles-Ferdinand Nothomb is overleden op 86-jarige leeftijd. Dat werd bevestigd aan onze redactie. De christendemocraat was zo’n vier decennia actief in de Belgische politiek. Hij was onder andere voorzitter van de PSC en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.