Waarom meer mensen dan ooit uitkijken naar koerslente: “De koers is antidepressivum voor het volk” 

“Normaal is dat hier een grote kermis. Maar nu zal het stil zijn. Spijtig, toch?”, zegt Bernadette Welleman. Ze kijkt uit over de kasseien van de Haaghoek in Sint-Kornelis-Horebeke, waar ze al 18 jaar woont in de boerderij precies op de heuveltop waar het mannenpeloton in de Omloop drie keer en de vrouwen één keer passeert. Maar nu organisator Flanders Classic, net als in de Vlaamse klassiekers in de coronaherfst vorig jaar, het parkoers zoveel mogelijk publiekloos wil houden, heeft Bernadette de koers helemaal voor zich. “En nee, er komt niemand ‘toevallig’ op bezoek. Ik ben verpleegster: ik ben wel al gevaccineerd, maar we moeten toch voor elkaar blijven zorgen. Maar ik ben wreed content dat de koers toch gewoon gereden wordt. Dan hebben de mensen toch iets om naar uit te kijken.”