Waarom Marc Van Ranst ook in Nederland vijanden heeft

Rechts-extremist aangehou­den voor dreiging tegen Marc Van Ranst, mogelijk een copycat van Jürgen Conings

20:19 K.J. (50) is aangehouden wegens negationisme en bedreigingen. Dat meldt De Morgen. Hij was gisteren spoorloos en had bedreigingen geuit tegen viroloog Marc Van Ranst. K.J. is een bekend figuur binnen extreemrechts in Vlaanderen. Hij lijkt een copycat van de nog steeds voortvluchtige Jürgen Conings.