Waarom mag ik geen J&J-vaccin in een naburig vaccinatiecentrum gaan halen?

Het Janssensvaccin van Johnson & Johnson, waarvan één prik voldoende is om volledig gevaccineerd te zijn, is erg in trek bij jongeren. Officieel wordt het niet toegediend aan wie jonger is dan 41 jaar, maar sinds vorige maand konden Vlaamse 18-plussers zich via Qvax wel vrijwillig aanbieden om het J&J-vaccin te ontvangen, en dat gebeurde dan ook massaal. Her en der werden zelfs heuse ‘prikparty’s’ georganiseerd waar iedereen die dat wou zonder afspraak op af kon komen. Wat echter niet mogelijk is, is in een ander vaccinatiecentrum dan dat verbonden aan je woonplaats om een prik gaan. “Vaccinatiecentra die een tekort hebben aan Johnson & Johnson-vaccins kunnen dat gewoon melden aan het Agentschap Zorg & Gezondheid, want er zijn voldoende vaccins beschikbaar”, klinkt het. “En het is organisatorisch veel makkelijker om vaccins te verplaatsen dan mensen.”