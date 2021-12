Waarom maakt omikron ons zo angstig? Experts leggen uit hoe gevaarlijk deze variant kan zijn

Denderleeuw Jonge bestuurder parkeert auto in woonkamer: “Alsof er een bom ontplofte”

In de Meiboomlaan, in Denderleeuw, een rustige woonwijk, is een jonge bestuurder vrijdagavond via een raam een woonkamer binnen gereden. Hij verloor de controle over het stuur en ramde de woning. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, is nog niet duidelijk.

4 december