Waarom jongeren protesteren tegen kledingvoorschriften: “Het is gedaan met ‘Waarom? Daarom!’”

Vorige week al in Mechelen en Zwijnaarde. En gisteren ook in Borgloon en Melle. Beatrix Yavuz zorgt overduidelijk voor een domino-effect, sinds de directie van haar school in Rotselaar liet weten dat zomerse kledij ook in deze temperaturen ongepast is — want uitdagend, met risico op strandcultuur — en zij dat vooral discriminerend vond. Intussen staan studenten van verschillende scholen in slippers en zwembandjes aan hun schoolpoort, met geschreven boodschappen op hun blote dijen of buiken.