Waarom je vaccin van Johnson & Johnson ondanks effectiviteit van ‘maar’ 66 procent toch graag in je arm zou moeten willen

Het coronavaccin van Johnson & Johnson is 66 procent effectief. Dat heeft het farmabedrijf vrijdag bekendgemaakt op basis van een klinische studie bij 43.783 vrijwilligers in de VS, Zuid-Afrika en zes landen in Latijns-Amerika. Concurrenten Pfizer en Moderna lieten eerder al weten dat hun vaccins een effectiviteit van 95 procent hebben, maar dat betekent niet dat je teleurgesteld moet zijn als je in de komende maanden het vaccin van Johnson & Johnson toegediend krijgt.

Je zal het je misschien ook bedacht hebben toen het nieuws van Johnson & Johnson bekend raakte. Met een effectiviteit van ‘maar’ 66 procent lijkt het coronavaccin van Johnson & Johnson minder aanlokkelijk dan dat van Pfizer en Moderna. De Amerikaanse epidemioloog Eric Feigl-Ding plaatst echter een belangrijke kanttekening op Twitter. “Hou in het achterhoofd dat de studies van Pfizer en Moderna gebeurden vóór het opduiken van enkele verontrustende nieuwe varianten (onder meer de Britse, Zuid-Afrikaanse en Braziliaanse, red.)”, klinkt het. “Heel wat experts vrezen dat die vaccins geen effectiviteit van 95 procent meer zouden hebben als ze vandaag getest zouden worden.”

Het vaccin van Johnson & Johnson daarentegen werd getest op het hoogtepunt van de pandemie en op plaatsen in de wereld waar het virus zodanig was veranderd dat het onze nieuwe immuunrespons toch te snel af kon zijn. “Moderna heeft intussen gezegd dat zijn vaccin minder effectief is tegen de Zuid-Afrikaanse variant”, aldus Feigl-Ding. “Het bedrijf denkt zelfs aan het toedienen van een derde dosis voor een betere bescherming.”

Perspectief

De epidemioloog vraagt dan ook om het perspectief niet te verliezen. De bescherming van Johnson & Johnson tegen zware ziektesymptomen is immers 85 procent en de bescherming tegen hospitalisatie en sterfte zelfs 100 procent. “Daar draait het om”, zegt hij. “En dat met één enkele inspuiting (voor Pfizer en Moderna zijn er twee nodig, red.). Je hoeft dus niet terug te keren. En het vaccin hoeft ook niet ingevroren te worden (in tegenstelling tot de vaccins van Pfizer en Moderna, red.). Ik zou niet aarzelen.”

Volledig scherm © BSRagency IPA / BACKGRID

Ook de Amerikaanse topspecialist Anthony Fauci spreekt van een spectaculair resultaat. “Vanuit het standpunt van volksgezondheid is het het belangrijkst dat het vaccin mensen uit het ziekenhuis houdt. Dat is belangrijker dan bescherming tegen milde symptomen”, zegt hij.

Het hoofd van Janssen Vaccines sluit zich daarbij aan. Volgens Johan Van Hoof scoort het kandidaat-vaccin zeer goed op de parameters die het meest relevant zijn. “Onder de mensen die het vaccin kregen was er na 28 dagen geen enkele hospitalisatie of sterfgeval meer”, zegt hij.

Bemoedigend

Van Hoof wijst ook op de bemoedigende resultaten in Zuid-Afrika, waar de beschermingsgraad tegen zware ziekte even hoog was, terwijl 90 procent van de besmettingen daar met de zogenoemde Zuid-Afrikaanse variant gebeurde. “Dat is veelbelovend, want het wijst erop dat het vaccin ook werkzaam is tegen nieuwe varianten.”

Ook vaccinexpert Johan Neyts is hoopvol. “Het merendeel van de mensen heeft relatief milde of matige symptomen, een kleinere groep heeft ernstige symptomen. Globaal genomen is er dus 66 procent bescherming, bij ernstige symptomen is dat 85 procent. Dat is al bij al toch beter nieuws dan die 66 procent.” Wanneer kunnen we dat vaccin toedienen? “Het bedrijf moet data indienen bij het Europees Geneesmiddelenbureau (EMA), dat het dossier moet evalueren. Het zal veertien duren voor er goedkeuring komt en ik verwacht ook dat het zal komen.”

In totaal wil Johnson & Johnson dit jaar wereldwijd één miljard dosissen van zijn vaccin produceren. Ons land heeft 5,16 miljoen dosissen van het vaccin besteld.

BEKIJK OOK: