Waarom is ventilatie zo belangrijk? En hoe ventileer je correct? Taskforce ventilatie legt uit

“Er wordt veel meer aandacht besteed aan goede ventilatie omdat internationale onderzoeken het belang ervan hebben aangetoond. In België heeft de Hoge Gezondheidsraad in februari een advies gegeven waarbij men het belang van ventilatie sterk onderkent”, legt Wouters uit. “Bij het uitademen worden er immers kleine partikels van het virus verspreidt. Die partikels kunnen meerdere uren circuleren en op die manier ook het virus verspreiden. Het komt erop neer deze concentratie van partikels zo laag mogelijk te houden.” Buiten is dat eenvoudig: “Als je daar voldoende afstand houdt, is de kans op besmetting erg klein.” Vandaar de aanbeveling om elkaar buiten te ontmoeten.

Maar hoe doe je dat dan binnen, in een bedrijf, klaslokaal of binnenkort op restaurant? “Daar kunnen we enkel trachten om de concentraties zo laag mogelijk te houden. Dat kan door de aanvoer van verse lucht of met behulp van luchtzuivering." Enerzijds kunnen particulieren en/of bedrijven beroep doen op CO2-meters, deze monitoren het binnenklimaat en geven een waarschuwing zodra de CO2 (of uitgeademde lucht) zich opstapelt. Let wel op, want zulke CO2-meters zijn onder meer onderhevig aan de weersomstandigheden en andere omstandigheden.

Als er geen CO2-meter is, adviseert de Taskforce ventilatie om met maximaal vier personen per vierkante meter geopende ramen in eenzelfde ruimte plaats te nemen. Per vierkante meter geopende deur zijn dat zes personen. Daarnaast kan men nog gebruik maken van een luchtzuiveringssyteem. Ofwel wordt de lucht in de ruimte door zo'n toestel gezuiverd, ofwel gaat gaat het systeem het aantal virale deeltjes een stuk kleiner maken.

Zelfs met de aanbevelingen van de Taskforce (CO2-meters en/of voldoende verluchten), is er binnen nog steeds een risico op besmetting, zo waarschuwt Wouters. “Er is immers geen 100 procent veilige waarde. Extra ventileren is dus altijd zinvol.”