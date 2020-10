Waarom is er een tekort? Hoe kan ik mij beschermen? Alle vragen over het griepvaccin beantwoord

Als je naar de apotheker gaat om je griepvaccin af te halen, is de kans groot dat de voorraad uitgeput is. De vraag is dit jaar enorm, want niemand wil in het ziekenhuis belanden met een Covid-19- én influenzabesmetting. Vanwaar het huidige tekort? En moeten we vrezen voor een zwaar griepseizoen boven op alle corona-ellende?