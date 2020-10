Waarom is België nu zwaarst getroffen land van Europa? Van Ranst wijst naar “bepaalde beleidskeuzes uit verleden”

“Dat is geen benijdenswaardige positie. We waren al een tijdje bezig met Tsjechië in te halen. Dat is nu ook gebeurd”, aldus Van Ranst aan HLN Live. “Tsjechië zit in een soort van lockdown, dus we verwachten niet dat Tsjechië België weer gaat inhalen. Wanneer je in eerste en tweede lockdown bovenaan staat, dan is dat niet goed. Tsjechië kan tenminste zeggen dat ze tijdens eerste golf bijna niets hebben gehad. Die werden toen overal geprezen. Je ziet hoe het dan kan keren.



“Wij staan nog maar eens bovenaan, dat is voor een deel te wijten aan redenen waar we niets aan kunnen doen. Bevolkingsdichtheid is een belangrijke factor, dat we het kruispunt van Europa zijn, speelt ook mee. Dan denk ik dat we ook naar bepaalde beleidskeuzes uit het verleden moeten kijken. Men heeft nooit geïnvesteerd in contact tracing in een meer doorgedreven vorm. Moleculaire diagnostieklaboratoria zijn er meer in Duitsland omdat het daar beter wordt terugbetaald dan in ons land.”