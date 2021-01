Waarom hulpverleners een wanhoopsdaad niet altijd zien aankomen: “Er hangt opeens een vreemde rust over deze mensen”

Wat ging er vooraf aan het gezinsdra­ma in Vilvoorde? “Kevin kropte zijn frustratie niet op”

12:14 Hij haalde op Facebook een laatste keer lelijk uit naar zijn ex - “dat wat er gebeurd is háár schuld is” - en hij sprong van het viaduct van Vilvoorde. 35 meter diep, met hun dochtertje van 6 in zijn armen. Vader en kind waren op slag dood. Maandag had zijn bezorgde ex de politie nog ingelicht. Ze vreesde dat hij hun dochter iets aan zou doen. Maar volgens Kevin V. maakte ze zich onnodig zorgen. Een goede vriend en ex-collega van Kevin V. kan nog altijd niet geloven wat er gebeurd is. “Hij wou duidelijk zijn ex treffen.”