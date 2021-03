Waarom het zo belangrijk is om ziekenhuizen niet te laten vollopen: hoe drukker op intensieve, hoe minder Belgen corona overleven

Professor Geert Molen­berghs voorzich­tig positief over coronacij­fers: “Einde deze week bereiken we piek”

29 maart Geert Molenberghs, professor biostatistiek aan de UHasselt, ziet in de stijgende coronacijfers toch enkele lichtpuntjes. Dat het stijgingsritme blijft afnemen, is positief, klinkt het bij HLN LIVE. Molenberghs verwacht dat we mogelijk tegen het einde van deze week de piek in het aantal besmettingen zullen bereiken.