Waarom het geen toeval is dat de uitlevering van Olivier Vandecasteele in Oman gebeurde

Het vonnis in de zaak-Reuzegom: “Gaat dit de pijn verzachten? Uiteraard niet. Je kind is weg. Je broer, je stiefzoon”

De nabestaanden van Sanda Dia (20), de student die in 2018 stierf na de Reuzegom-doop, kunnen nu eindelijk in alle rust hun zoon, broer en vriend herdenken. Na 4,5 jaar kregen de 18 Reuzegommers gisteren eindelijk hun straf: “Er is recht gesproken, daar moeten wij mee leren leven. Of we er nu akkoord mee zijn of niet”, zegt Sven Mary, advocaat van Sanda’s vader.