Waarom het eigenlijk al te laat is om de kernuitstap tegen te houden

Een volledige kernuitstap in 2025. Of de twee jongste kernreactoren in ons land toch nog wat langer openhouden? De regering wil de knoop half maart definitief doorhakken. Maar of de politiek nu wil of niet, in de praktijk is een verlenging nu al bijna onmogelijk geworden. Bovendien heeft het langer openhouden van de twee kerncentrales mogelijk een averechts effect op de bevoorradingszekerheid in ons land.