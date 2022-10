Waarom griezelen in het pretpark vooral schrikken is van de prijs: “Spookhuizen van een miljoen gebouwd”

Een op de honderd Belgen is slachtof­fer van wraakporno

Een op de honderd Belgen krijgt te maken met wraakporno. Dat toont een nieuw rapport van het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen aan waarover De Morgen vandaag bericht. Via vragen in een grootschalige enquête over seksisme en een specifieke bevraging over wraakporno bracht het instituut het fenomeen in kaart. De resultaten werden geanalyseerd in een rapport.

