Waarom er nu wél versoepelingen zijn hoewel cijfers slechter zijn dan bij vorig Overlegcomité

De Croo deed zijn uitleg bij VTM NIEUWS. Daar kreeg hij voor de voeten geworpen dat het gemiddelde aantal nieuwe besmettingen per dag op 22 januari lager was dan vandaag: 1.963 in vergelijking met 2.349 nu. De dagelijkse ziekenhuisopnames lagen wel wat hoger: op 125, waar dat er vandaag 121 zijn.

Na het vorige Overlegcomité verklaarde De Croo: “De cijfers die we vandaag zien, laten niet toe om de niet-medische contactberoepen te heropenen.” Het Overlegcomité besliste volgens De Croo meteen ook dat een heropening ten vroegste mogelijk zou zijn op 13 februari “onder de strikte voorwaarde dat de epidemiologische situatie verbeterd was. We zullen op 5 februari de evaluatie daarrond doen.”

Testen

De premier legde vandaag uit waarom er nu toch anders beslist werd. “Er spelen verscheidene factoren. Het aantal bevestigde besmettingen is inderdaad licht gestegen, maar we testen ook meer. We zien ook dat het aantal opnames in de ziekenhuizen en het aantal mensen op intensieve zorg gedaald is. En een laatste element, dat misschien nog fundamenteler is: we zijn aan het vaccineren. In de Vlaamse woonzorgcentra heeft bijna iedereen een eerste spuit gekregen. Mensen die gevaccineerd werden, zijn minder kwetsbaar en lopen minder risico om in het ziekenhuis te belanden. Dat houdt de druk in de ziekenhuizen onder controle.”

“Het aantal besmettingen heeft zich dus gestabiliseerd, de druk op zorg en ziekenhuizen vermindert stap voor stap en we gaan verder in onze vaccinatie. De maatregelen die we nemen zijn zeer streng en leggen een grote druk op iedereen. We moeten die niet langer dan nodig aanhouden”, klinkt het nog.

Experten

De experten hadden nochtans anders geadviseerd over de niet-medische contactberoepen. Zij waren niet te vinden voor een heropening. “De experten zeggen dat je het risico zo klein mogelijk moet maken als je heropent”, aldus De Croo. “Dat doe je door maatregelen - die forser zijn dan na de eerste golf - te garanderen. We zijn zeer voorzichtig geweest. De experten spraken over de opening van álle contactberoepen. Wij hebben geoordeeld dat het inderdaad geen goede beslissing geweest zou zijn om álle niet-medische contactberoepen samen te laten openen en hebben het daarom in tweeën gesplitst. We doen het dus voorzichtiger dan wat zij gezegd hebben dat je niet mocht doen. En er is nog een ander aspect, naast het virologisch aspect. Er is ook een aspect van leven en er weer goed uitzien en je weer goed voelen.”

