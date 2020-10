Waarom een vaccin nog even kan duren: “We kunnen alleen zeggen dat we hopen op volgend jaar”

En dan nu Nederland achterna? Van Ranst: "Doortas­ten­de maatrege­len nodig zonder mee te gaan in opbod"

14 oktober Is Nederland het gidsland op het vlak van de juiste aanpak van de coronacrisis? Vele Belgen denken dat onze regering even drastisch moet zijn in de aanpak en minstens een gedeeltelijke lockdown moet afkondigen, schrijft Belga. Prof. Marc Van Ranst, viroloog van de KU Leuven, is het daar niet mee eens. Wat moeten we dan verwachten van onze beleidsmakers? "Een doortastend beleid uitstippelen, de bevolking meekrijgen in het strikt naleven van de maatregelen die men uitvaardigt, maar zeker niet meedoen aan een opbod van ‘wie is er hier de strengste?’", aldus Van Ranst.