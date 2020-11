Waarom één op de drie huisartsen zich (nog) niet wil laten vaccineren: “Ik wil patiënten vooral eerlijk informeren”

IN KAART. Dit zijn alle restau­rants uit de nieuwe Gault&Millau-gids

23 november Maandagmiddag is onder grote aandacht van de horecasector de 18e editie van de Gault&Millau Gids virtueel voorgesteld. De titel van ‘Chef van het Jaar 2021' gaat naar Christophe Pauly van Le Coq aux Champs in het Waalse Soheit-Tinlot. Bekijk alle restaurants met een topscore van 17 of meer hier op de kaart of in de tabel iets verder. Onderaan vind je álle opgenomen restaurants in jouw provincie op kaart.