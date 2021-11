Waarom de weigering van Demir om vergunning te geven voor gascentrale tot nóg meer problemen zal leiden

Michel (62), man van juf Mieke (59) die een jaar geleden werd omgebracht met 101 messteken: “Ik geloof nog altijd in het goeie van de mens”

“Het was geen roofmoord, zo zeggen ze dan. Omdat er is niets gestolen is. Maar voor mij was het dat wél. Want ze hebben alles meegenomen, alles afgepakt. Mijn vrouw, mijn toekomst.” En het blijft ook leven met onzekerheid voor Michel Peeters. Want de dader die Mieke Verlinden - geliefde zorgjuf in het Kempense Noorderwijk - een jaar geleden ombracht in hun huis, doolt nog altijd ergens rond.

