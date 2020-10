Waarom de politiek niet elke week nieuwe nationale maatregelen wil afkondigen, zelfs als de curve stijgt

Brand in turnzaal van basis­school Sint-Jan: schoolkin­de­ren geëvacu­eerd

13 oktober In gemeentelijke basisschool Sint-Jan in Arendonk heeft dinsdagnamiddag een kleine brand gewoed in de turnzaal. De schoolkinderen werden geëvacueerd naar een park in de buurt. “Iedereen is ongedeerd", zegt korpschef Katrien Goffings.