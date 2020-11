Waarom corona ervoor zorgt dat meer leerlingen na Nieuwjaar voor een andere richting moeten kiezen

Jonge kapster stapt uit het leven: “Corona leverde mij te veel financiële problemen op”

18:40 Corona maakt veel dromen kapot. Alysson Jadin (24) was in de voorbije weken een van de jongeren die in de Waalse pers openlijk getuigde over haar lastige traject. Door de verplichte sluiting van haar kapperszaak zag ze de toekomst somber in. Gisteren is de jonge Luikse uit het leven gestapt. De financiële problemen waren haar te veel geworden. Net omdat ze zo symbool stond voor de crisis maakt haar overlijden over de taalgrens heel wat los.