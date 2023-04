Waarom CEO Frans Muller niet wakker ligt van het sociaal conflict bij Delhaize in België

Minister Verlinden: “Geen geweld gebruikt bij politieac­tie aan depot in Zellik”

De politie had niet de intentie om de stakingspost aan het distributiecentrum van Delhaize in Zellik vorige week op te breken. Dat heeft minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) gezegd in de Kamercommissie Binnenlandse Zaken. De politie is ook niet fysiek in interactie gegaan met de vakbondsmilitanten, zei ze.