Waarom blijft het aantal coronabesmettingen stijgen? Experten leggen uit

Nieuw advies van GEMS laat nog geen ruimte voor versoepe­lin­gen

6:35 De wetenschappelijke experten laten in hun advies aan de federale regering geen enkele ruimte voor versoepelingen. Dat schrijft De Morgen. "Op korte termijn is er weinig mogelijk. Punt", zo vat een bron het rapport van de GEMS samen. Vraag is of het Overlegcomité morgen dat advies zal volgen.