Waarom België tóch voor leeftijdsgrens koos: "Eén dode na AstraZeneca-prik is blijkbaar erger dan de 30 Covidoverlijdens per dag”

Als het van het Europese Geneesmiddelenagentschap (EMA) afhangt, blijft elk Europees land gewoon doorprikken met AstraZeneca, bij àlle leeftijdsgroepen. Hun conclusie was duidelijk gisteren: ja, er is een link tussen het vaccin en de vorming van tromboses. Maar dat is zò zeldzaam dat de voordelen van een spuit met AstraZeneca - niet ziek worden van het coronavirus dus - nog steeds torenhoog uitsteken boven de nadelen ervan. Ter illustratie: 34 miljoen Europeanen en Britten kregen ondertussen een eerste AstraZeneca-prik, en slechts een honderdtal mensen kregen zo’n zeldzame trombose. In België is er zelfs geen enkel geval bekend.