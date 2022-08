Waarom Belgen gemakkelijker een vaccin tegen apenpokken krijgen in Frankrijk dan in eigen land

Aannemer werf Borealis kwam eerder al in opspraak in Zweden

In juli raakte bekend dat de Italiaanse aannemer Irem mogelijk 174 arbeiders economisch uitbuitte op een werf van chemiebedrijf Borealis in de Antwerpse haven. Irem ontkent deze beschuldigingen. Toch is het niet de eerste keer dat Irem op een gelijkaardige manier in opspraak komt. In 2005 staakten in Zweden tweehonderd Thaise arbeiders nadat het bedrijf hen naar verluidt valse verklaringen had willen laten ondertekenen, schrijft Gazet van Antwerpen vandaag.

