Waarom 1 gram coke bij ons tien keer minder kost dan in Saudi-Arabië en België zo tot de ‘goedkoopste’ landen ter wereld behoort

Meer motorrij­ders, minder ongevallen maar opfriscur­sus is toch aangeraden

Het aantal motorongevallen is in Vlaanderen de voorbije tien jaar met een kwart gedaald, maar toch kwamen vorig jaar nog 65 motorrijders om het leven. De gemiddelde leeftijd van de motard die een ongeluk heeft, is 41 jaar. In 2005 was dat nog 35 jaar. De motard wordt duidelijk ouder.