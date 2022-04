Waarnemer bij overheidsbedrijven heeft niets te maken met besturen, volgens De Sutter

De Sutter (Groen) overweegt een zogenaamde no surprise policy in te voeren voor overheidsbedrijven. Daarbij zou een waarnemer kunnen zetelen in de raad van bestuur en de minister op de hoogte houden van politiek relevante thema’s. Het voorontwerp van wet wordt nu besproken in de regering.

De Sutter beklemtoont in een mededeling dat zo’n no surprise policy niets te maken heeft met besturen en de recente kandidatuur van Wouter Torfs als bestuurder bij Bpost. Die voordracht werd niet weerhouden door Bpost omdat zijn profiel niet paste in het profiel dat het bedrijf voor ogen had. Het idee volgt wel op de onverwachte verkoop van krantenwinkels van Bpost aan gokbedrijf Golden Palace en de verkoop van bpostbank aan BNP Paribas.

Spanningsveld oplossen

Het voorontwerp van wet wijst erop dat door het wegvallen van de regeringscommissarissen sinds 2015 ook hun informatietaak wegviel tegenover de minister. Tegelijkertijd blijft het wel de minister die het parlement te woord moet staan over bijvoorbeeld die veelbesproken verkoop aan Golden Palace.

Een waarnemer zou dat spanningsveld kunnen oplossen, aldus de mededeling. De waarnemer heeft niet dezelfde bevoegdheden als een regeringscommissaris, die meer armslag had en bijvoorbeeld beslissingen kon terugdraaien. Een raadgever zou geen raadgevende stem in het overheidsbedrijven hebben en ook geen beslissingen ongedaan kunnen maken. De minister moet er bij zo’n no surprise policy ook rekening mee houden dat er geen regels van voorkennis worden overtreden, stelt het kabinet.