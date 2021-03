Waar zal staking vandaag voor hinder zorgen?

Verschillende vakbonden staken vandaag. ACV en ABVV willen zo tonen dat ze niet akkoord gaan met de onderhandelingen over loonsopslag. Onder meer de NMBS verwacht hierdoor hinder, ook in verschillende bedrijven leggen de werknemers het werk neer.

ACV en ABVV voeren actie voor meer loon, nadat het tweejaarlijks interprofessioneel overleg tussen bonden en werkgevers over de loonmarge - de maximale opslag die mogelijk is in een periode van twee jaar - op de klippen is gelopen. Volgens de Centrale Raad voor het Bedrijfsleven is er maar ruimte voor 0,4 procent opslag bovenop de index, maar dat is voor de bonden onvoldoende.

Openbaar vervoer

Door de actie zal het treinverkeer verstoord zijn vanaf zondag 28 maart 22 uur tot en met maandag 29 maart 22 uur, toch belooft de de NMBS dat meer dan de helft van de treinen zal rijden. Zo zal twee op de drie IC-treinen beschikbaar zijn en en ook twee op de drie voorstedelijke S-treinen en L-treinen zullen rijden. De meeste P-treinen rijden daarentegen niet. Dat zijn de treinen die enkel sporen tijdens de ochtend- en de avondspits. In een aantal kleinere stations, zoals Aarsele, Brussel-Kapellekerk en Buda, zullen er weinig tot geen treinen stoppen. Ook het treinaanbod naar de kust zal door de staking beperkt zijn.

Ook bij De Lijn zal er hinder zijn. Op hun website schrijven ze dat er hinder zal zijn en dat een deel van de bussen en trams niet zal rijden. Hoe groot de storingen zullen zijn en welke lijnen wel of niet beschikbaar zullen zijn, weten ze nog niet.

De MIVB, de Brusselse openbaarvervoermaatschappij, verwacht grote hinder. “Deze acties zullen grote gevolgen hebben voor het bus-, tram- en metroverkeer van de MIVB", klinkt het op de site. De maatschappij raadt haar reizigers aan om naar alternatieven te zoeken.

Winkels

Ook bij de supermarkten zouden heel wat personeelsleden vandaag een dagje thuis blijven om te staken. “De actiebereidheid is groot, we verwachten in verschillende supermarkten een kleinere bezetting”, zegt Kristel Van Damme van ACV Puls. Winkelsluitingen liggen moeilijker, omdat er door corona geen grote stakingsposten kunnen worden opgezet. Bij de niet-essentiële winkels kan er vanaf zaterdag enkel op afspraak gewinkeld worden en dus heeft het personeel waarschijnlijk andere zorgen, klinkt het nog.

Post

De socialistische vakbond ACOD Post heeft geen concrete plannen voor acties bij bpost op 29 maart, is vernomen van vakbondsman Jean-Pierre Nyns. ACOD Post benadrukt wel de actiedag te steunen.

Bedrijven

Bij verschillende bedrijven zal er gestaakt worden. Onder meer bij Volvo Trucks in Gent wordt er actie gevoerd. De actiebereidheid bij veel bedrijven lijkt alvast groot, klinkt het bij verschillende vakbondssecretarissen. “Vooral in bedrijven waar er tijdens de gezondheidscrisis is doorgewerkt, vaak in moeilijke omstandigheden. De mensen willen die flexibiliteit beloond zien”, zegt William Van Erdeghem van ACV Metea.

De productie wordt onder andere deels of volledig stil gelegd in Audi in Vorst, Volvo Trucks in Gent, busbedrijf Van Hool in Lier of ijsfabrikant Ysco in Langemark.

Op Brucargo in Zaventem, één van de belangrijkste logistieke hubs van ons land, zijn er filterblokkades gepland. De vrachtafhandeling op Brussels Airport zal grotendeels stilliggen. Bij luchtverkeersleider skeyes is er voorlopig geen stakingsaanzegging ingediend.

Scholen

De scholen moeten sowieso de deuren gesloten houden aangezien het lager en secundair onderwijs een week is opgeschort voor de “paaspauze”. De staking zal daardoor geen impact hebben in de scholen.