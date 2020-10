Waar worden we besmet? Deze studie wijst vooral naar de werkvloer

Zij wachten vrijdag niet af: al 20 steden en gemeenten voeren nieuwe maatrege­len sneller in

28 oktober De Vlaamse regering besliste dinsdag om een reeks nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus in te voeren. Alle evenementen worden afgelast, er komen nieuwe beperkingen voor winkelen en indoor sporten. Over wanneer die precies moeten ingaan, ontstond plots heel wat commotie. De regering koos initieel voor vrijdag om 18 uur, maar in de loop van woensdag kondigden steeds meer gemeenten aan dat ze niet meer wilden wachten: op hun grondgebied zou het sneller gaan. In de namiddag besliste minister-president Jan Jambon dan toch om de maatregelen in heel Vlaanderen te versnellen en woensdagavond al door te voeren.