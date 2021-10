Waar moet je nu juist een mondmasker dragen?

Het dragen van een mondmasker was op dit moment in Vlaanderen nog verplicht - en dat blijft ook zo:



• In zorginstellingen (zoals woonzorgcentra of ziekenhuizen).



• Bij zowel niet-medische contactberoepen (kappers, schoonheidsspecialisten) als medische contactberoepen (tandarts, huisarts).



• Op het openbaar vervoer, in het vliegtuig, in binnenruimtes van het openbaar vervoer, de treinstations en de luchthavens en bij het georganiseerd collectief vervoer.