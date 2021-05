Waar is Jürgen Conings? En wat riskeren personen die hem eventueel onderdak verlenen?

In de zoektocht naar de spoorloze Jürgen Conings is het geweer duidelijk van schouder veranderd. Het uitkammen van de Hoge Kempen is afgerond. Vannacht en vanochtend zijn op verschillende plekken in het land huiszoekingen uitgevoerd bij kennissen van de beroepsmilitair, in de hoop hem daar te vinden. Daarbij gaat men blijkbaar niet altijd even nauwkeurig tewerk.