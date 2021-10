Waar is de coronapas nodig en hoe geraak ik eraan?

Vanaf maandag 1 november moeten we het zogenaamde Covid Safe Ticket (CST) of de coronapas ook in Vlaanderen onder meer in restaurants tonen om binnen te mogen. Waar moet dat nog allemaal, wat is het CST precies, hoe werkt het en hoe kan je de coronapas verkrijgen, ook als je minder computer- of smartphonevaardig bent? U leest het hier.

Wat heeft het Overlegcomité precies beslist? Premier De Croo legt uit:

Wat?

Het Covid Safe Ticket is een bewijs dat je ofwel volledig gevaccineerd bent, ofwel negatief getest bent, ofwel genezen bent van een Covid-19-infectie die je niet langer dan zes maanden geleden opliep. Een PCR-test is geldig vanaf de dag van de test plus twee dagen. Voor een snelle antigeentest is dat vanaf de dag van de test plus één dag.

Velen verkiezen de term coronapas boven die van Covid Safe Ticket, omdat die laatste benaming het Engelse woord voor ‘veilig’ (safe) bevat, terwijl je ook als volledig gevaccineerde of ‘ex-coronapatiënt’ helaas niet honderd procent beschermd bent tegen Covid-19. Dankzij het CST krijg je toegang tot events en tot de horeca, wat van ‘coronapas’ voor velen een duidelijker begrip maakt.

Hoe verkrijgbaar?

Iedereen ouder dan 12 jaar (geboortejaar 2009) kan het CST aanvragen.

Digitaal

De handigste manier is via de gratis te downloaden CovidSafeBE-applicatie op je smartphone. Daarvoor heb je jouw identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig, ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel, zoals ‘itsme’. Je vindt in de app je certificaten die je kan downloaden en bewaren. Voor minderjarigen moet een ouder instaan om de coronapas digitaal via ‘itsme’ te kunnen opvragen. De minderjarige geeft het gsm-nummer op van een ouder, die dan in de itsme-app toestemming geeft, zodat het kind de coronapas kan downloaden.

De app werd eind augustus nog vernieuwd, bekijk hier hoe het werkt:

Net als bij het Europese coronacertificaat kan je het CST ook gratis digitaal opvragen op websites zoals Mijn Burgerprofiel, Mijngezondheid.be of MyHealthViewer. Daar kun je je coronapas ook downloaden als pdf en desgewenst afdrukken. Je hebt opnieuw een digitale sleutel zoals ‘itsme’ nodig, of je identiteitskaart met pincode en een kaartlezer.

Telefonisch

Het is ook mogelijk om een papieren versie te krijgen. Het CST kun je telefonisch aanvragen en per post toegestuurd krijgen. Je contacteert hiervoor in Vlaanderen op weekdagen van 9 tot 19 uur het nummer 078 78 78 50. Voor Brussel is dat van 9 tot 17.30 uur op weekdagen en van 10 tot 17.30 uur in het weekend op het nummer 02 214 19 19. Voor de Oostkantons van 9 tot 17 uur in de week op het nummer 0800 23 032, en voor Wallonië van maandag tot zaterdag van 9 tot 19 uur op het nummer 071 31 34 93.

Je moet dan wel rekening houden met een wachttijd tussen bestelling en ontvangst van 1 week. Dat betekent ook dat dit niet kan voor een coronapas op basis van een negatieve test, omdat die geldigheid minder lang is dan de tijd dat je coronapas onderweg zou zijn.

Het Covid Safe Ticket is identiek aan het Europees Coronacertificaat. Als je al beschikt over dit certificaat, hoef je dus geen bijkomend document aan te vragen, tenminste als het nog geldig is.

Waar nodig?

In Brussel moest je al je coronapas presenteren als je er op restaurant of op café wou gaan. Wallonië zou volgen op 1 november, en gisteren werd beslist dat ook Vlaanderen vanaf maandag het CST zal verplichten om toegang te krijgen tot de horeca, tot fitnesscentra en mogelijk ook tot zorginstellingen, zoals dat al het geval is in Brussel en in Wallonië.

Voor discotheken en nachtclubs moet je eveneens de coronapas bovenhalen, maar dat was al het geval, net als bij bepaalde evenementen. Daar is de coronapas vanaf 1 november verplicht voor events vanaf 200 personen in een binnenruimte en vanaf 400 buiten. Dat is een verstrenging, want tot nu toe konden binnenevenementen onder de 500 personen en buitenevenementen onder 750 personen plaatsvinden zonder beperkingen en dus ook zonder coronapas. Lokale overheden konden er wel anders over beslissen. In Brussel was de coronapas al verplicht op evenementen vanaf 50 personen binnen en 200 buiten.

Organisatoren mogen sowieso ook nog altijd voor kleinere evenementen een coronapas vragen aan de bezoekers om binnen te mogen, los van het aantal aanwezigen.

Hoe werkt het?

De coronapas werkt met een QR-code die je kan tonen via de CovidSafeBE-applicatie op je smartphone of gewoon op papier, in principe in combinatie met je identiteitskaart of een ander document dat je identiteit kan bewijzen (zoals je rijbewijs). Dit om te vermijden dat je de QR-code van iemand anders zou misbruiken. De persoon die instaat voor de toegangscontrole scant dan je QR-code en krijgt vervolgens een groen of een rood scherm. Bij groen mag je binnen, bij rood niet.

Er worden geen gezondheidsgegevens gedeeld met de organisator of bewakingsfirma bij het scannen. Zij krijgen enkel jouw naam, voornaam en geboortedatum te zien, en of het certificaat voldoet aan de vereisten om binnen te mogen, bijvoorbeeld of het nog geldig is. De controleur kan ook niet zien of achterhalen waarom precies het schermpje groen kleurt.