Waar ga je morgen hinder ondervinden door nationale actiedag? Stakingen bij De Lijn en MIVB, NMBS waarschuwt voor drukte

De drie vakbonden ACV, ACLVB en ABVV houden morgen, maandag 20 juni, in Brussel een nationale vakbondsmanifestatie voor meer koopkracht en tegen de strenge loonnormwet. In sommige sectoren wordt er ook gestaakt. De Lijn en de MIVB verwachten dat hun dienstverlening verstoord zal zijn. Het treinverkeer zou wel normaal rijden, maar de NMBS waarschuwt voor drukte tijdens de piekmomenten en legt extra treinen in naar Brussel.

Verstoorde dienstverlening De Lijn en MIVB

De Lijn waarschuwt voor hinder in heel Vlaanderen voor de dienstverlening door bus en tram. Globaal genomen zal 60 procent van de bussen van De Lijn rijden. Bij de trams gaat het om 40 procent.

Op het Gentse stadsnet rijdt 60 procent van de bus en trams. In Antwerpen is dat 50 procent. Tot slot rijdt ook 40 procent van de kusttrams.

De Lijn raadt reizigers aan om de alternatieve dienstverlening te checken via de routeplanner op de website. “Ritten die geschrapt worden, zijn er nu al te zien. Er zullen heel weinig andere ritten geschrapt worden, want chauffeurs die staken zijn verplicht dat te laten weten, en dat is ook gebeurd. Als er nu nog een bus of tram uitvalt, is dat omdat een chauffeur ziek geworden is”, aldus woordvoerster Ine Pieters.

Ook het MIVB-net in Brussel zal sterke hinder ondervinden, klinkt het. “Het is onmogelijk om nu al de personeelsdeelname aan de actie te kennen, maar we verwachten toch sterke hinder”, laat woordvoerster An Van hamme weten. “Door de doortocht van de manifestatie in het stadscentrum kunnen verschillende lijnen onderbroken worden of worden omgelegd.” Om te weten welke lijnen wel rijden, kunnen reizigers de website, de mobiele app of sociale mediakanalen raadplegen.

Volledig scherm © Photo News

Drukte op treinen NMBS

De NMBS zal maandag een aantal extra treinen inleggen voor de verwachte drukte door de vakbondsbetoging in Brussel.

De spoorwegmaatschappij roept reizigers op om hun reis goed voor te bereiden en adviseert de spitsuren (aankomst in Brussel-Noord tussen 9 en 11 uur en vertrek in Brussel-Zuid tussen 12.30 en 16 uur) indien mogelijk te vermijden. Om te zien hoe druk het is in elke trein, kunnen reizigers de NMBS-app raadplegen.

Hinder voor verkeer in Brussel

De drie vakbonden verwachten maandag om 11 uur tienduizenden mensen aan het Brusselse Noordstation. Daar komen de betogers samen om een hoger loon te eisen. De betoging volgt de traditionele noord-zuidas in Brussel en dus zal er ook hinder voor het verkeer zijn.

Niet alleen vakbondsmilitanten, maar ook armoede- en socioculturele organisaties zouden meestappen. De cultuursector zal met een aparte delegatie deelnemen, om te pleiten voor meer overheidsinvesteringen, een beter kunstenaarsstatuut en sterke openbare omroepen.

Hinder op luchthavens: Brussel Airport en Charleroi

In sommige sectoren zal er ook worden gestaakt. Dat is bijvoorbeeld het geval voor het securitypersoneel op de luchthaven van Zaventem, waardoor tal van vluchten uit voorzorg werden geschrapt. Er werd zelfs een advies gegeven om niet op 20 juni te vertrekken.

Het aantal vluchten dat maandag is geannuleerd op Brussels Airport, is opgelopen tot meer dan 300. Dat komt overeen met zowat 70 procent van de oorspronkelijk geplande vluchten, zo werd vernomen bij de luchthavenuitbater.

“Van de vertrekkende vluchten zijn er 157 geannuleerd en van de aankomende 146", zegt woordvoerster Nathalie Pierard. Initieel waren er in totaal zowat 440 vluchten geprogrammeerd. Mogelijk vallen er de komende uren nog enkele vluchten uit.

De luchthavenuitbater vreest vooral voor problemen aan de veiligheidsscreening. Omdat die mager bemand zal zijn, wordt er gewaarschuwd voor urenlange wachttijden. De wachttijden zouden op sommige momenten (voornamelijk in de voormiddag en ‘s avonds) kunnen oplopen tot mogelijk 8 uur. Vertrekkende passagiers werden daarom al meermaals opgeroepen om indien mogelijk niet te vertrekken op maandag en hun vlucht om te boeken, en aan luchtvaartmaatschappijen werd gevraagd om vluchten te annuleren. Wie maandag toch een vlucht neemt op Brussels Airport, krijgt de raad om eten en drinken mee te nemen voor tijdens het wachten. Extra vroeg komen, wordt niet aangeraden. Reizigers kunnen op de website van de luchthaven specifiek voor hun vlucht opzoeken wanneer ze best op de luchthaven zouden zijn.

Ook een aantal horecazaken op de luchthaven zal mogelijk gesloten zijn.

Volledig scherm © Photo News

Ook de luchthaven van Charleroi verwacht mogelijke verstoringen en roept reizigers op minstens drie uur voor vertrek aanwezig te zijn. Op de luchthavens van Oostende en Deurne wordt geen hinder verwacht, zij zullen zelfs extra vluchten opvangen.

Ook de haven van Antwerpen verwacht mogelijk een impact van vakbondsacties, maar heeft er preventief rekening mee gehouden in zijn havenplanning, klinkt het, zodat alles zo vlot mogelijk zou moeten verlopen.

Waarom staken ze eind volgende week ook bij Ryanair? Bekijk het in deze reportage van VTM NIEUWS:

Overige sectoren en stadsdiensten

Ook in de openbare sector zal de dienstverlening verstoord zijn. De loonnormwet is niet rechtstreeks van toepassing op de ambtenaren, maar zij worden ook getroffen door de dalende koopkracht.

Verder wordt er hinder verwacht bij sommige stadsdiensten. In Brussel is de afvalophaling mogelijk verstoord. De stad Antwerpen verwacht ook hinder bij de stadsdiensten. De huisvuilophaling is er maandag niet verzekerd en ook de recyclageparken zijn gesloten. Ook bij de kinderopvang zijn acties mogelijk: de ouders werden op voorhand verwittigd. Voor andere stadsdiensten blijft de impact onduidelijk.

Voka vreest voor aanzienlijke hinder bij privébedrijven

De Vlaamse werkgeversorganisatie Voka vreest voor aanzienlijke hinder op de nationale actiedag volgende maandag. “Een rondvraag leert dat sommige bedrijven in de privésector erg hard getroffen zullen worden en de productie gedwongen zullen stilleggen, al is dat zeker niet voor elk bedrijf het geval”, luidt het.

Bij de vakbonden erkent men dat de actie algemeen gedragen wordt, in de private én openbare sector, maar kreeg men geen signalen van grote ondernemingen die stil zouden liggen.

Waarom voeren de vakbonden actie? De vakbonden voeren actie voor “echte loonstijgingen” nu de inflatie hoge toppen scheert en steeds meer mensen het moeilijk hebben om hun facturen te betalen. De automatische loonindexering vangt voor werknemers de grootste klappen op, klinkt het, maar is niet voldoende. Doorn in het oog van de bonden is de loonnormwet uit 1996 die de marge om loonsverhogingen te onderhandelen sterk beperkt, tot maximaal 0,4 procent voor de periode 2021-2022. Er wordt maandag in Brussel betoogd om een aanpassing van de wet te eisen. Over de loonnormwet vindt op 29 juni ook een parlementaire hoorzitting plaats. Inzake koopkrachtmaatregelen vragen de bonden onder meer een hoger minimumloon, structurele maatregelen om de hoge energieprijzen te capteren en betere en betaalbare openbare diensten, bijvoorbeeld rond kinderopvang.

Lees ook: