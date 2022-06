Waar ga je morgen hinder ondervinden door nationale actiedag? Hinder bij De Lijn en MIVB, NMBS waarschuwt voor drukte

Verstoorde dienstverlening De Lijn en MIVB

De Lijn en de MIVB verwachten dat hun dienstverlening verstoord zal zijn.



De Lijn waarschuwt voor hinder in heel Vlaanderen voor de dienstverlening door bus en tram en raadt reizigers aan om de alternatieve dienstverlening te checken via de routeplanner op de website.



Ook het MIVB-net in Brussel zal sterke hinder ondervinden, klinkt het. “Het is onmogelijk om nu al de personeelsdeelname aan de actie te kennen, maar we verwachten toch sterke hinder”, laat woordvoerster An Van hamme weten. “Door de doortocht van de manifestatie in het stadscentrum kunnen verschillende lijnen onderbroken worden of worden omgelegd.” Om te weten welke lijnen wel rijden, kunnen reizigers de website, de mobiele app of sociale mediakanalen raadplegen.