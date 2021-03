Waar De Wever ook gaat, drie mannen in maatpak volgen hem

Maarten Vansteen­kis­te over paaspauze: “Krachtig signaal, maar afwachten of dit aanvaard wordt”

24 maart Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) vindt dat het pakket maatregelen dat is aangekondigd een "krachtig signaal is dat de situatie ernstig is". De meest recente cijfers tonen een stijgend risicobewustzijn en bezorgdheid bij de bevolking. Maar het is afwachten of de motivatie om de nieuwe coronamaatregelen te volgen ook zal opveren, zoals in november is gebeurd. “Want toen heeft men geen beloftes moeten intrekken”, klinkt het.