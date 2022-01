Waalse werkloosheid 3,7 procent gedaald in 2021

Ondanks de coronacrisis profiteerde de arbeidsmarkt in het zuiden van het land van het economische herstel, klinkt het. Zo waren er eind december bijvoorbeeld 63 procent meer vacatures bij Forem ten opzichte van twaalf maanden eerder. In de laatste maand van 2021 daalde het aantal werkzoekende werklozen in Wallonië tegenover een jaar eerder met 6,9 procent tot 195.036.

Gemiddeld waren er vorig jaar 201.426 werkloze werkzoekenden in Wallonië. Dat zijn gemiddeld 7.837 personen minder dan het jaar voordien (-3,7 procent). Ten opzichte van precoronajaar 2019 gaat het om een daling met 0,9 procent. Vorig jaar was 12,6 procent van de actieve bevolking in de zuidelijke landshelft werkzoekend werkloos. In 2020 was dat 13,1 procent en in 2019 12,7 procent.