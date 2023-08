Waalse vrouw drogeert meerdere keren bejaarde vader (80) “om een beetje rust te hebben”

Twee weken geleden kon ze druk niet meer aan. Ze stal de auto van haar vader – volgens ‘La Libre’ het meest waardevolle bezit van de man – en verkocht het voertuig. Met het geld trakteerde ze zichzelf op een weekendje in een luxehotel in Luik en kocht ze videospelletjes. Ze wilde “plezier maken met zijn geld en wraak nemen”, aldus de vrouw.

Drogering

Bij thuiskomst werd ze meteen door haar vader op de rooster gelegd over de verdwijning van zijn auto. Ze bekende de feiten en de man haalde de politie erbij. Tijdens het politieverhoor kwamen ook andere wandaden van de vrouw naar boven, zoals dat ze haar vader meerdere keren stiekem gedrogeerd had. Ze zou krachtige verdovende middelen in zijn eten en drinken hebben verstopt. Na zijn maaltijden belandde hij steeds in een soort coma, waardoor de vrouw even rust had, klonk het.