Waalse transportgroep Jost schikt voor miljoenen met parket in onderzoek naar sociale fraude en mensenhandel

Aantal inschrij­vin­gen voor masterop­lei­ding tot vakleraar stijgt aan VUB

10:30 Het aantal inschrijvingen in de educatieve masteropleidingen van de Vrije Universiteit Brussel is in vergelijking met vorig academiejaar met 13 procent gestegen. Bij het Multidisciplinair Instituut Lerarenopleiding (MILO) zijn ze blij met de stijging, want het lerarentekort in Brussel dreigt een serieus probleem te worden.