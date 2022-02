Waalse TikTok-ster doodgestoken door ex van zijn moeder: “Hij kon einde van de relatie niet verkroppen”

JupilleLuca Pisciotto is om het leven gekomen door messteken in Jupille (bij Luik). De Waalse TikTok-ster probeerde zijn moeder te beschermen na een hevige ruzie met haar ex, maar moest die heldendaad met zijn leven bekopen. Pietro R. ging eerst op de vlucht, maar gaf zichzelf laat op de avond aan. Volgens het parket kon hij het einde van hun relatie niet verkroppen. Op sociale media stromen de steunbetuigingen binnen. “Je verdient het paradijs omdat je het leven van je mama gered hebt”, klinkt het onder meer.

R. staat bekend bij de politie voor gewelddaden. Sommige feiten dateren van 2012 en 2013, maar vorig jaar liep hij ook nog tegen de lamp.

Deze keer probeerde R. zijn ex te wurgen. De vrouw verloor even het bewustzijn, maar kon wat later wel vluchten. Ze rende naar de woning van haar zus, die in de buurt woonde. Die laatste belde Pisciotto op en vertelde wat er gebeurd was.

Vijf steekwonden

De jongeman verliet meteen zijn werk en reed naar de woning van zijn moeder. Verder dan de oprit raakte hij echter niet. R. viel Pisciotto aan met een mes en diende vijf steekwonden toe. Die zouden uiteindelijk fataal blijken.

De politie vond zijn lichaam naast zijn wagen. Zijn toestand was op dat moment kritiek. Niet veel later is Pisciotto overleden.

“Waarom deed God dit?”

R. was intussen weggevlucht met zijn Fiat 500 Abarth. Een huiszoeking vond plaats in zijn woning in Grâce-Hollogne, maar die leverde niets op. Uiteindelijk gaf de dader zichzelf aan bij de politie.

De moeder van Pisciotto raakte lichtgewond bij de schermutseling, maar blijft vooral gebroken achter. “Ik geloof het niet! Waarom deed God dit? Ik dacht dat ik dood zou gaan! Ik wil mijn zoon terug. Hij had er niets mee te maken”, schreeuwde Madeleine op straat.

Volledig scherm Pisciotto werd aan dit huis doodgestoken. © RV

Banden platgestoken

Op een persconferentie gaf substituut-procureur Renaud Xhonneux nog wat meer uitleg over de omstandigheden. “Het koppel was negen jaar samen, maar in oktober 2021 was er een einde aan de relatie gekomen. Dat kon R. niet verkroppen. Op 18 december werd klacht tegen hem ingediend omdat hij Madeleine opgezocht had en ruzie met haar was beginnen te maken.”

Twee dagen later was het opnieuw prijs. R. stak de banden van de nieuwe vriend van Madeleine plat en ging verbaal met hem in de clinch. Deze keer werd hij voorwaardelijk vrijgelaten.

Zelfmoord

Dan bleef het een tijdje kalm, tot gisteren dus... R. greep zijn ex bij de keel en dreigde ermee haar te vermoorden. Daarna was het zijn plan om zelfmoord te plegen. De komst van haar zoon besliste er echter anders over.

Pisciotto was bijzonder populair bij de jeugd. Op TikTok had de getalenteerde breakdancer maar liefst 1,6 miljoen volgers. De steunbetuigingen stromen dan ook massaal binnen. “Je verdient het paradijs omdat je het leven van je mama gered hebt”, klinkt het onder meer. Of nog: “Je blijft voor altijd de persoon die mij gemotiveerd en geïnspireerd heeft. We zullen je naam nooit vergeten.” En: “Ik krijg er kippenvel van. We weten nooit op voorhand wat ons te wachten staat.”

