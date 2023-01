“Waalse schuld is in verhouding 5 keer groter dan die van Vlaanderen”, stelt Waalse openbare omroep

In de podcast werd Debrun gevraagd om de begrotingssituatie van België in enkele woorden samen te vatten. Zijn antwoord was duidelijk: “Het is een onhoudbare situatie. De schuld is momenteel gelijk aan 105% van het BBP. Hierbij horen we tot de slechtste leerlingen van heel Europa.” Het tekort is het verschil tussen wat er in de staatskas komt en wat de staat nodig heeft voor zijn uitgaven. Het jaarlijkse gat is momenteel ongeveer 4 tot 5 procent. Je kunt niet beweren dat je met zulke tekorten je schuldenberg stabiliseert”, zegt Xavier Debrun.

Kloof Vlaanderen Wallonië

De RTBF merkt op dat de situatie niet voor alle delen van het land gelijk is. De situatie is veel erger in Wallonië dan in Vlaanderen. In Vlaanderen vertegenwoordigt de schuld 58% van de inkomsten, in Wallonië bedraagt de schuld 257% van de inkomsten. Dat wil zeggen dat de schuld 2,5 keer groter is dan het geld dat wordt binnengehaald. Daarmee is de Waalse schuldratio ook 5 keer groter dan die van Vlaanderen.

De schuld van Wallonië stijgt ook in een duizelingwekkend tempo volgens de RTBF. In 2015 kwam het neer op zo’n 8 miljard euro, in 2024 zal het 40 miljard bedragen. Dit wil zeggen dat de Waalse schuldenberg 5 keer groter is geworden op 10 jaar tijd. Volgens Debrun is het probleem dat er ook onderliggende trends zijn die de overheidsfinanciën van alle ontwikkelde landen momenteel aantasten: “De vergrijzing, de noodzakelijke strijd tegen de opwarming van de aarde, de deglobalisering die producten duurder maakt en de terugkeer van de oorlog voor onze deur, die opnieuw grotere militaire uitgaven vergt.”

“Sneeuwbaleffect”

Debrun keek naar het slechtste scenario waar Wallonië zou kunnen doorgaan. “Stel dat de rente, die de voorbije maanden van 0 naar 3% is gestegen, opnieuw stijgt, moet Wallonië zich zorgen maken over zijn solvabiliteit en zijn vermogen om tijdig te hervormen. Op dat moment zal Europa de rating van Wallonië en dus ook die van de Federatie Wallonië-Brussel verlagen. Als gevolg daarvan moeten de twee entiteiten steeds meer betalen om zich te herfinancieren, waardoor de schuld nog groter wordt. Dit zou kunnen leiden tot een onhoudbaar “sneeuwbaleffect”.

“We zijn daar nog niet”, stelt de NBB-econoom, “Maar het is tijd om te handelen en keuzes te maken. We staan voor een keerpunt. Als we niet handelen, krijgen we een domme en vervelende bezuiniging opgelegd. We zijn dus nog niet in de situatie van Griekenland in 2010. Maar het probleem ontkennen of het als onbeduidend beschouwen is natuurlijk je kop in het zand steken.”

Bart De Wever

N-VA-voorzitter Bart De Wever haalde deze cijfers aan om te pleiten voor confederalisme op Twitter: “Zelfs Franstalige media moeten erkennen: Waalse schulden vervijfvoudigden de afgelopen tien jaar en er is geen zicht op beterschap. Integendeel. Men kan niet verwachten dat de Vlaming blijft bijpassen. Tijd voor confederalisme.”